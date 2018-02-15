Виновный в смертельном ДТП водитель Infinity выплатит детям погибшего пенсию  

Виновный в смертельном ДТП водитель седана Infinity оплатит государству похоронные услуги и будет выплачивать детям погибшего в смертельном ДТП мужчины пенсию по потере кормильца. Такое решение вынесла судебная коллегия Верховного суда Карелии.

Напомним, 11 марта 2016 года на 20-м километре трассы Петрозаводск – Суоярви 29-летний водитель седана Infinity превысил скорость и выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Niva Chevrolet. В результате погибли водитель и пассажирка внедорожника, травмы получили еще четыре человека.

ДТП под Чалной. Фото: dtpptz.ru ДТП под Чалной. Фото: dtpptz.ru ДТП под Чалной. Фото: dtpptz.ru ДТП под Чалной. Фото: dtpptz.ru ДТП под Чалной. Фото: dtpptz.ru

У погибшего водителя «Нивы» Сергея Нестерова остались двое детей. Одному ребенку – дочери – на момент ДТП был один год. Водителя дорогой легковушки признали виновным в дорожной аварии и осудили на 3,5 года колонии-поселения. Еще на три года мужчину лишили водительских прав.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, виновный возместит государству затраты на похороны погибших, а также будет выплачивать детям Сергея Нестерова пенсии по потере кормильца в течение нескольких месяцев. Общая сумма выплат, к которым суд обязал виновного, превышает 153 тысячи рублей. В пресс-службе надзорного органа нам также рассказали, что по истечении срока выплат несовершеннолетние вправе вновь подать в суд на водителя седана, чтобы продлить выплату этих пенсий – вплоть до своего совершеннолетия.