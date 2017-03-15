Виктор Дроздов опять возглавил Госкомитет по транспорту

Сегодня врио главы Карелии Артур Парфенчиков назначил Виктора Дроздова на должность исполняющего обязанности руководителя Госкомтранса.

– Виктор Дроздов будет исполнять обязанности руководителя комитета до вступления в должность лица, избранного главой Карелии, – сообщили в пресс-службе правительства.

Напомним, об освобождении Дроздова от должности в числе руководителей прочих ведомств пресс-служба главы республики сообщала 16 февраля, однако впоследствии большинство из них вновь получили прежние места. Исключение составили председатель комитета по управлению госимуществом Денис Косарев и Виктор Дроздов.