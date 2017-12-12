ВГТРК настаивает на переводе дела по иску «Саны+» в Москву

Юрист ВГТРК Алексей Кольяков обратился сегодня с ходатайством в Арбитражный суд Карелии о переносе рассмотрения дела по иску компании «Сана+» в Москву, а также просил суд разделить исковые требования к телерадиокомпании и к жителю Карелии Евгению Куликову в разные производства.

Напомним, карельская компания «Сана+» подала исковое заявление о нарушении своей деловой репутации в Арбитражный суд Карелии. «Сана+» в лице директора Андрея Свидского просит суд взыскать с ответчика — ФГУП «Всеросийская государственная телерадиовещательная компания» — 10 миллионов рублей в счет возмещения репутационного вреда. Компания, со слов истца, выпустила в эфир спорный репортаж, в котором содержатся недостоверные сведения, а Евгений Куликов сделал репост ролика в социальной сети «ВКонтакте», с него «Сана+» требует взыскать 4 миллиона рублей.

Алексей Кольяков сообщил, что спор касается распространения ответчиками — ВГТРК и Евгением Куликовым — разных сведений на разных интернет-ресурсах и тождественности этих сведений нет, юрист просил суд разделить исковые требования к телерадиокомпании и к Евгению Куликову в разные производства. Исковые требования по подсудности Кольяков просил направить в Москву.

— Мы считаем, что на сегодняшний день истцом не доказан факт распространения спорных сведений по телерадиовещанию. Истец представил материалы дела — протокол осмотра страницы телеканала «Вести», которые в теории подтверждают факт распространения в сети Интернет. Таким образом, со стороны истца говорить о распространении по телерадиовещанию данного репортажа на сегодняшний день преждевременно, — сказал Алексей Кольяков.

Судья Ирина Шалапаева уточнила, действительно ли ВГТРК не признает распространения сведений в телерадиоэфире, ведь истцом были представлены доказательства. Юрист ответил, что оценивает их критически, потому что нотариальный протокол содержит изъяны.

— В соответствие с третьим постановлением о защите чести, достоинства и деловой репутации, факт распространения сведений — это бремя доказывания истца, ответчики не собираются ему помогать в этом ни коим образом, — сказал Алексей Кольяков.

Андрей Свидский, директор компании «Сана+», представляющий ее в суде, возразил против возможного разделения дела на два производства и перевода рассмотрения части дела по ВГТРК в Москву.

— Речь идет об одном репортаже, об одном факте выхода. Во-вторых, дело с участием Куликова в принципе невозможно рассматривать без участия компании ВГТРК как автора распространяемых сведений, порочащих деловую репутацию, — сказал Свидский.

Суд также принял ходатайство Андрея Свидского с просьбой направить запрос руководству ООО «ВКонтакте» с тем, чтобы узнать, был ли был ли размещен репост спорного репортажа с IP-адреса Евгения Куликова.

Суд сообщил, что решение по ходатайству ВГТРК будет принято позднее. Следующее заседание назначено на 17 января 2018 года.