Весенняя уборка Петрозаводска продолжится в июне

Сегодня на встрече с журналистами Ирина Мирошник рассказала об итогах весенней уборки Петрозаводска. Горадминистрация отказалась продлить сроки уборки смёта до середины июня, о чем компания «ТехРент» просила из-за плохой погоды. Тем не менее в начале лета работы на улицах города продолжатся: подрядчик будет устранять замечания.

— С 1 по 3 июня специалисты комитета ЖКХ проводили приемку работ. Обнаружили недочеты по некоторым объектам: парковочным карманам, разворотным кольцам, стыкам улиц, некоторым внутриквартальным проездам, — рассказала Ирина Мирошник. — За каждый день просрочки компании придется выплатить неустойку.

В июне также продолжатся традиционные весенние субботники. По словам главы города, обычно они заканчивались в мае, но в этом году из-за непогоды и большого объема работы было решено продлить экологические акции.