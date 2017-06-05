Весенняя уборка Петрозаводска продолжится в июне

Жителей ждут новые субботники и посадка деревьев, а городской подрядчик будет устранять замечания по уборке песка.

Сегодня на встрече с журналистами Ирина Мирошник рассказала об итогах весенней уборки Петрозаводска. Горадминистрация отказалась продлить сроки уборки смёта до середины июня, о чем компания «ТехРент» просила из-за плохой погоды. Тем не менее в начале лета работы на улицах города продолжатся: подрядчик будет устранять замечания.

— С 1 по 3 июня специалисты комитета ЖКХ проводили приемку работ. Обнаружили недочеты по некоторым объектам: парковочным карманам, разворотным кольцам, стыкам улиц, некоторым внутриквартальным проездам, — рассказала Ирина Мирошник. — За каждый день просрочки компании придется выплатить неустойку.

В июне также продолжатся традиционные весенние субботники. По словам главы города, обычно они заканчивались в мае, но в этом году из-за непогоды и большого объема работы было решено продлить экологические акции.

— На ближайших выходных запланированы очередные субботники, а 8 и 12 июня будем сажать деревья. Эти акции мы приурочили к Дню республики и Дню России. Это будут очень нужные и востребованные подарки для города.

 

Общество   /   
Абзац
  • Горожанин

    Улицы (почти все) не мешало бы еще раз убрать(у бордюров остается песок, смет). А многие до сих пор и не убирались, типа ул.Водников, ул.Ригачина у поворота к Луначарского и др. На перекрестках почти везде остаются «треугольники» из мелкой щебенки, которая потом летит в лоб. стекла машин. Её-то кто убирать будет? В День России субботники? Успокойтесь и дайте людям отдохнуть.