Весенняя охота на бурого медведя открыта в Карелии

В Карелии открыт сезон весенней охоты на бурого медведя. В южных районах добыча зверя разрешена с 15 апреля по 15 мая, а в северных — с 20 апреля по 20 мая.

Распоряжением правительства республики в сезоне охоты 2016-2017 года установлен лимит добычи бурого медведя. Охотники могут добыть 351 особь. Охотится разрешено на самцов и самок без медвежат текущего года рождения.

Как рассказал начальник управления охотничьего хозяйство Минсельхоза Карелии Егор Руппиев, осенью было отстреляно 122 бурых медведя. Оставшаяся на весенний период квота составляет 229 животных, из них 119 — на территории общедоступных охотничьих угодий и 110 — в угодьях охотопользователей.

Разрешение на добычу бурого медведя стоит свыше трех тысяч рублей. Всего, по оценкам специалистов, в Карелии насчитывается более трех с половиной особей этих хищных млекопитающих.