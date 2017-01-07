Верующие Петрозаводска встретили Рождество в Александро-Невском соборе

Несмотря на сильный мороз в главном храме столицы Карелии собрались сотни человек

Рождественская служба в Александро-Невском храме началась за час до полуночи. Божественную литургию в честь Рождества Христова провел митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин. Фото: Николай Смирнов.

В Рождественском послании митрополит подчеркнул, что мир – это величайшее благо, которое принес на землю Сын Божий.


Экономические потрясения и вооруженные конфликты, как следствие – обнищание людей, неуверенность в завтрашнем дне показали несовершенство человеческого общества, нашу слабость и беззащитность. Но, несмотря на все, мы переживаем всестороннее развитие жизни нашего Отечества и, может быть, самое главное, мы являемся свидетелями укрепления веры православной в душах наших людей.
2017-01-06 23.44.44

Рождественская служба в Александро-Невском храме. Фото Николай Смирнов.

Владыка поздравил верующих с Рождеством и Новым годом, пожелал мира и чистоты духовной.


Пусть наши сердца станут яслями, готовыми принять Христа, а добрые дела – драгоценными дарами, которые мы всегда готовы принести Ему, говопрится в послании Владыки.
2017-01-06 23.05.30

Рождественская служба в Александро-Невском соборе Петрозаводска. Фото: Николай Смирнов.

Праздничные богослужения в храмах  Петрозаводска продолжаются. Подробное расписание можно узнать на сайте епархии.

Рождество

Рождество в Александро_невском соборе Петрозаводска. Фото: Николай Смирнов.

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