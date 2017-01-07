Верующие Петрозаводска встретили Рождество в Александро-Невском соборе

Рождественская служба в Александро-Невском храме началась за час до полуночи. Божественную литургию в честь Рождества Христова провел митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.

В Рождественском послании митрополит подчеркнул, что мир – это величайшее благо, которое принес на землю Сын Божий.



Экономические потрясения и вооруженные конфликты, как следствие – обнищание людей, неуверенность в завтрашнем дне показали несовершенство человеческого общества, нашу слабость и беззащитность. Но, несмотря на все, мы переживаем всестороннее развитие жизни нашего Отечества и, может быть, самое главное, мы являемся свидетелями укрепления веры православной в душах наших людей.



Владыка поздравил верующих с Рождеством и Новым годом, пожелал мира и чистоты духовной.



Пусть наши сердца станут яслями, готовыми принять Христа, а добрые дела – драгоценными дарами, которые мы всегда готовы принести Ему, говопрится в послании Владыки.

Праздничные богослужения в храмах Петрозаводска продолжаются. Подробное расписание можно узнать на сайте епархии.