Велосипедные дорожки в Карелии хотят строить по стратегическому плану

23 марта в Петрозаводске прошел круглый стол на тему развития пешеходной и велосипедной инфраструктуры. Общественники и представители власти обсудили вопросы безопасности, строительства велодорожек и поиска денег для создания новых маршрутов.

Круглый стол на тему развития пешеходной и велосипедной инфраструктуры. Фото: Екатерина Павлова. Круглый стол на тему развития пешеходной и велосипедной инфраструктуры. Фото: Екатерина Павлова. Круглый стол на тему развития пешеходной и велосипедной инфраструктуры. Фото: Екатерина Павлова. Круглый стол на тему развития пешеходной и велосипедной инфраструктуры. Фото: Екатерина Павлова.

Зампредседателя Госкомитета по транспорту Алексей Марков рассказал, что Карелии нужна единая стратегия развития велосипедной инфраструктуры. В этот документ будут внесены наиболее востребованные маршруты, которые определят путем опросов и сборов подписей среди велосипедистов.

Кроме того, Марков рассказал, что Дорожный фонд республики имеет возможность ежегодно выделять средства на развитие велодорожек. Эту идею предстоит обсудить более детально, однако велоактивисты намерены сделать все возможное для ее воплощения.

На круглом столе выступила представитель ГИБДД Карелии Анна Пекша. По ее словам, количество ДТП с участием велосипедистов за последний год снизилось: в 2015 году зарегистрировали 32 подобных эпизода, в 2016-ом – только 19. Тем не менее, вопросам безопасности пешеходов и велосипедистов следует уделить особое внимание.

Несколько идей по развитию велосипедной инфраструктуры внесли представители власти. Так, Минкульт высказал пожелание развивать в городах Карелии велопрокат и наносить на туристские карты и путеводители велосипедные маршруты.

Депутат Петросовета Павел Сандберг обещал добавить развитие веломаршрутов в наказы избирателей по Октябрьскому и Первомайскому районам. Также он заявил, что готов помогать в установке освещения на вновь создаваемых велодорожках.