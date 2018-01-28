Велосипедисты Петрозаводска считают, что город к ним не приспособлен

Сегодня в районе Онежской набережной Петрозаводска с 16:00 до 19:00 должны были кататься любители экстремального велоспорта. Скоростной спуск в Петровском саду организаторы анонсировали 23 января. Часть мероприятия должна была пройти в гайд-парке.

— У нас сегодня соревнование. Нас заранее пригласили на этот городской спортивный праздник. Согласован он был, по-моему, еще в декабре. Мы выступаем за здоровый образ жизни, поэтому сегодня и пришли сюда, — рассказали спортсмены.

— Соревнование называется кубок велоспорта. Нечасто удается массово покататься в городе, потому что Петрозаводск совсем не приспособлен к езде на велосипеде. Велодорожек не хватает, не хватает внимания автомобилистов к нам, — отметил велосипедист Никита.

— А вот мне все равно, как город к нам приспособлен, когда я за рулем вот этого аппарата. Езжу на нем каждый день и мне все равно, есть велодорожки в городе или нет их. Реагируют на меня по-разному — зимой восклицают «О, боже!», а летом как-то растворяюсь в толпе, — отметил любитель велоспорта Дмитрий.

Также на огороженной территории гайд-парка реконструкторы средневекового боя должбы были провести открытую тренировку. Но все мероприятия фактически оказались сорваны. Около 16:00 в парке начали собираться сторонники Алексея Навального. Около ста человек на протяжении полутора часов занимали территорию, несмотря на увещевания полиции. От пяти до семи человек, державших в руках агитационные материалы, задержали сотрудники регионального МВД.