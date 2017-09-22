Вегетарианка пыталась провезти из Финляндии около 50 килограммов молочных продуктов

Жительницу Сортавалы задержали на международном пропускном пункте «Вярсиля» в Карелии 18 сентября. У женщины обнаружили около 50 килограммов сыра, сливочного крема и масла, что превышает норму ввоза на 43 килограмма. При этом выяснилось, что обсчиталась женщина не впервые: в феврале 2017 года она пыталась провезти через границу около семи килограммов животноводческой продукции также без сопроводительных документов.

Женщина пояснила, что ее семье никто не ест мясо, поэтому она покупает молочные продукты хорошего качества в Финляндии. В этот раз она просто обсчиталась по количеству.

Лишние продукты пришлось вернуть на территорию соседнего государства, а вегетарианке назначили административный штраф в размере тысячи рублей, сообщили в пресс-службе карельского Россельхознадзора.