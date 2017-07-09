Вандалы разгромили скамейки и урны в центре Петрозаводска

В ночь на 9 июля в Губернаторском парке и на проспекте Карла Маркса неизвестные сломали скамейки и перевернули бетонные урны. Часть из них выбросили под откос в парк Ямка.

Последствия действий вандалов ликвидировали силами подрядчика ООО «Техрент». Администрация Петрозаводска готовит обращение в полицию. Установить нарушителей планируют с помощью записей с уличных видеокамер, — сообщили в пресс-службе мэрии Петрозаводска.