Вандалы разгромили скамейки и урны в центре Петрозаводска

Администрация Петрозаводска направит обращение в полицию. В мэрии надеются, что хулиганов удастся вычислить с помощью камер видеонаблюдения.

В ночь на 9 июля в Губернаторском парке и на проспекте Карла Маркса неизвестные сломали скамейки и перевернули бетонные урны. Часть из них выбросили под откос в парк Ямка.
Последствия действий вандалов ликвидировали силами подрядчика ООО «Техрент». Администрация Петрозаводска готовит обращение в полицию. Установить нарушителей планируют с помощью записей с уличных видеокамер, — сообщили в пресс-службе мэрии Петрозаводска.
Фото: пресс-служба администрации Петрозаводска
Фото: пресс-служба администрации Петрозаводска
Фото: пресс-служба администрации Петрозаводска
Фото: пресс-служба администрации Петрозаводска
Фото: пресс-служба администрации Петрозаводска
Фото: пресс-служба администрации Петрозаводска
Фото: пресс-служба администрации Петрозаводска

 

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История подвиги: Петрозаводск изначальный