Валентина Пивненко: вопрос об увеличении МРОТ назрел

Вчера в Государственной думе состоялось первое заседание межфракционной рабочей группы по повышению минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко участвовала в заседании и рассказала о том, что происходило.

— Вопрос об увеличении МРОТ до уровня прожиточного минимума назрел. И отрадно, что именно по инициативе «Единой России» парламент начал рассмотрение этого вопроса. Сегодня минимальный размер оплаты труда – 7 800 рублей, а средний прожиточный минимум по стране – 11 200 рублей. Ситуацию необходимо выравнивать.

В заседании межфракционной группы по этому вопросу под председательством вице-спикера Александра Жукова участвовали министр труда и социальной защиты Максим Топилин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, руководители Федерации независимых профсоюзов России и депутаты Госдумы.

Основная дискуссия развернулась вокруг трех сценариев повышения МРОТ: первый – доведение федеральной минимальной зарплаты до федерального прожиточного минимума, второй – доведение региональных минимальных зарплат до прожиточного минимума в соответствующих регионах и третий – введение почасовой оплаты труда. Я за учет региональных особенностей. Кроме того, мною был поднят вопрос о сохранении «северных» коэффициентов при расчете минимальной зарплаты.

В итоге предложено Министерству труда и Министерству финансов Российской Федерации провести расчеты затрат, а также выработать наиболее разумный вариант решения, направленный на поэтапное увеличение минимального размера оплаты труда с учетом финансовых возможностей и мнения регионов.