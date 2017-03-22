Валаамский монастырь открыл страницу в Instagram

Валаамский монастырь ищет волонтеров, владеющих английским языком. Как сообщили в пресс-службе обители, добровольцы нужны для литературной обработки и языковой правки готовых текстов для англоязычной версии сайта.

Кроме того, монастырь открыл собственную страницу в Instagram. Туда монахи будут выкладывать не только собственные фото, но и лучшие присланные работы. Фотографии можно отправлять по адресу info@valaam.ru.

Одновременно обитель начала сбор старых кино-, аудио- и фотоматериалов. Соответствующие материалы о монастыре также можно присылать на его почту по адресу: 186756, Республика Карелия, Сортавальский район, остров Валаам, послушнику Александру Веригину.