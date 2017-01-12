Вакансии шести министров открыты в Карелии

Формирование II состава молодежного правительства продолжается. На данный момент в молодежном правительстве есть сразу несколко вакансий:

пресс-секретарь,

министр экономического развития,

министр финансов,

министр по взаимодействию с органами местного самоуправления,

министр по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения,

министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики,

министр по развитию информационно-коммуникационных технологий.

Отбор кандидатов будет проводиться на конкурсной основе в два этапа.

Первый этап будет проходить до 25 января и включает в себя рассмотрение документации кандидата конкурсной комиссией. Второй этап — собеседование конкурсной комиссии и победителей первого этапа конкурса. Окончательно определиться с победителями комиссия должна до 9 февраля.

Прием конкурсной документации осуществляется министерством в период до 31 января 2017 года по адресу: 185000 г. Петрозаводск, ул. Энгельса, д. 4, каб. 45. За информацией по вопросу подачи конкурсной документации можно обращаться по телефону (8-814-2) 78-47-68 или (8-814-2) 76-33-84, а также по адресу электронной почты karelia_sport@sampo.ru