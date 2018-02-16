Вадим Андронов: «Очень важно получать информацию от простых людей»

На этой неделе в избирательном штабе кандидата в президенты Владимира Путина прошло более десяти приемов граждан. Несколько из них провел член штаба Вадим Андронов. Так, 15 февраля на разговор с ним записались два человека.

– Так получилось, что в этот день ко мне пришли две пенсионерки, и обе – по вопросам кадастрового учета своих дачных участков. Эта тема действительно очень важная: она требует очень пристального изучения, поскольку, как оказалось, многие сталкиваются с несостыковками в кадастровых документах своих участков по отношению с соседними участками, – рассказал Вадим Андронов.

Член избирательного штаба Владимира Путина также добавил, что благодарен обратившимся в штаб пенсионеркам за подробный рассказ о проблеме с кадастровым учетом. По словам Андронова, именно такие обращения очень нужны штабу, потому что подобные проблемы могут иметь масштабный характер, и знать о них кандидату в президенты чрезвычайно важно.

– Люди, как правило, идут в избирательный штаб с острыми проблемами, с которыми они обошли множество инстанций. Аккумулирование таких проблем – очень важная процедура. Кандидату в президенты очень важна такая информация – ему необходимо получать информацию от простых людей, от самого низа. Это нужно для составления и корректировки своих программ и своей деятельности, – считает Вадим Андронов.

Ранее руководитель отдела по работе с обращениями граждан Марина Гуменникова сообщала, что люди активно приходят на прием в избирательный штаб Путина. Всего в него обратилось несколько десятков человек, большинство из них — захотели поговорить с членами штаба лично.

Отметим также, что в избирательных штабах других кандидатов в президенты России тоже ведется прием граждан. Так, например, по словам координатора регионального отделения ЛДПР Евгения Беседного, в штабе Владимира Жириновского доверенные лица принимают людей ежедневно с 10.00 до 18.00. Люди, как сообщил Беседный, охотно пользуются этой возможностью.

А вот в избирательном штабе Ксении Собчак, по словам координатора Ивана Орлова, как таковой общественной приемной нет, однако сотрудники штаба активно общаются с гражданами. Как правило, люди просят передать какие-то личные просьбы Ксении Анатольевне. Кроме того, в карельском избирательном штабе Собчак пока что нет доверенных лиц: они еще не зарегистрированы, однако, по словам Орлова, работа в этом направлении ведется. Кроме того координатор отметил, что основная задача штаба Собчак – агитационная работа и работа с волонтерами.

Напомним, избирательный штаб кандидата в президента Владимира Путина работает ежедневно с 10:00 до 19:00 в доме № 10 по улице Энгельса. Контактный телефон – 44-50-52.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Главу государства изберут на шестилетний срок.