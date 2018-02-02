В Суоярви отремонтируют самую длинную городскую магистраль

На ремонт самой длинной улицы города Суоярви — Суоярвского шоссе — из республиканского дорожного фонда будет выделено 4 миллиона 700 тысяч рублей. В ближайшее время соответствующее соглашение будет подписано между администрацией района и министерством по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии.

Дорогу будут ремонтировать летом, после проведения конкурса.

Как сообщил «Республике» руководитель дорожного ведомства Дмитрий Кондрашин, всего на ремонт дорог в населенных пунктах Карелии в этиом году в бюджете предусмотрено 150 миллионов рублей. Суммы средств на ремонт распределяются в зависимости от общей протяженности магистралей в районах: чем больше дорог, тем больше денег получит территория.

Районные власти сами решают, какую улицу ремонтировать. Приоритет — ремонт дорог в моногородах.