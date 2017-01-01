Снимки новогодних салютов в Петрозаводске с высоты птичьего полета появились в Сети

Житель Петрозаводска Сергей Сыродоев разместил в социальной сети фотографии новогоднего города. Изображения сделаны в первые минуты 2017-го, когда над городом гремели десятки салютов.

Фото: Сергей Сыродоев Фото: Сергей Сыродоев Фото: Сергей Сыродоев Фото: Сергей Сыродоев