Снимки новогодних салютов в Петрозаводске с высоты птичьего полета появились в Сети

Житель столицы Карелии запечатлел на панорамных фотографиях первые минуты нового 2017-го года.

Житель Петрозаводска Сергей Сыродоев разместил в социальной сети фотографии новогоднего города. Изображения сделаны в первые минуты 2017-го, когда над городом гремели десятки салютов.

Фото: Сергей Сыродоев
Фото: Сергей Сыродоев
Фото: Сергей Сыродоев
Фото: Сергей Сыродоев

 

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