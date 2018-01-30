В реестре недобросовестных подрядчиков по капремонту в Карелии появилась первая фирма. Строительная компания «Русь» не сможет участвовать в конкурсах на капитальный ремонт домов в течение трех лет. Соответствующие документы Фонд капремонта республики направил региональным антимонопольщикам еще в декабре.

«У фонда имелись серьезные основания – срыв подрядчиком сроков выполнения работ по капитальному ремонту двух многоквартирных домов», — сказано в официальном пресс-релизе УФАС Карелии.

«СК «Русь» два месяца оттягивала начало ремонта двух многоквартирных домов в Суоярвском районе: дом № 30 по улице Советской в поселке Райконкоски и дом № 28 по Строительной улице в поселке Леппясюрья. В результате фонд расторг со строителями контракт в одностороннем порядке».

В 2018 году антимонопольное ведомство приняло решение включить строительную компанию в реестр недобросовестных подрядчиков. Теперь «СК «Русь» не сможет участвовать в конкурсах на капремонт в течение трех лет.