В правительстве Карелии появятся единые дни приема граждан

В правительстве Карелии будут проводить единые дни приема граждан. Об этом сегодня по итогам прямой линии заявил врио главы республики Артур Парфенчиков.

Врио главы Карелии уверен, что такой формат общения будет востребован жителями Карелии. По словам Артура Парфенчикова, такая практика активно применялась под его руководством в ФССП. На приемы в единый день приходило по 400-500 человек.

Кроме того, Артур Парфенчиков сообщил, что в ближайшее время намерен посетить ЗАО Пряжинское. Прямо на предприятии будет заслушан отчет руководителя минсельхоза о работе за 2016 год.

– Будем проводить такие отчеты руководителей министерств и ведомств, что называется, «на земле», — заявил Артур Парфенчиков.