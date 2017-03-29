В одной из поликлиник Петрозаводска на прием к окулисту записывают только через интернет

У единого медицинского портала, где можно зарегистрироваться, при этом нет версии для слабовидящих.

Пациентам поликлиники № 3 в карельской столице не оставили альтернативы: в медучреждении появилось объявление, что запись к окулисту с первого апреля будет производится только через интернет. В регистратуре номерки решили больше не выдавать.

Объявление опубликовал на своей странице в социальной сети житель Петрозаводск Вячеслав Колядин.

Объявление в 3-ей поликлинике

Объявление в 3-й поликлинике. Фото:

В Минздраве «Республике» пояснили, что порядок выдачи номерков каждая поликлиника выбирает сама, но в любом случае у пациентов должна быть альтернатива. У сайта, через который пенсионеры (как и другие посетители больницы) должны записываться на прием к окулисту, между тем нет версии для слабовидящих.

Единый портал медицинских услуг

 

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  • kva

    A что делать, если нет интернета или пенсионер не умеет им пользоваться? А почему только в пятницу и в только в 8 утра? А если срочно нужно к врачу? Кто ответит?

  • kva

    A что делать, если нет интернета или пенсионер не умеет им пользоваться? А почему только в пятницу и в только в 8 утра? А если срочно нужно к врачу? Кто ответит?