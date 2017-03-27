В петрозаводской больнице РЖД откроется реабилитационный центр

В январе 2018 года в отделенческой больнице РЖД в Петрозаводске откроется реабилитационный центр. Об этом стало известно на встрече Артура Парфенчикова с коллективом клиники.

Как рассказал главный врач больницы Александр Макаров, 30-местное отделение восстановительного лечения будет рассчитано на две тысячи пациентов в год. Помощь будут получать люди, перенесшие инфаркты и инсульты, а также пациенты с посттравматическими осложнениями.

Макаров также рассказал врио главы республики о главной, по его мнению, проблеме больницы. Он отметил, что число приписанных к учреждению горожан выросло на 30 процентов, в то время как финансирование по линии обязательного медицинского страхования (ОМС) сократилось за последние два года на 22 процента.

Артур Парфенчиков заявил, что все поднятые на встрече проблемы он обсудит на встрече с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой, которая планирует посетить Карелию в ближайшее время.