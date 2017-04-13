В Петрозаводске вновь начался снос аварийных домов

Три аварийных дома снесут в Петрозаводске до 1 мая, сообщает пресс-центр администрации города. Это дома № 14-а по улице Бесовецкой, № 32 по Луначарского, № 7 по Гвардейской.

Снос уже начался, работы вчера велись на улице Бесовецкой:

Еще восемь аварийных домов продолжат стоять. Их снесут только летом. Сейчас подготовлены заявки на проведение электронного аукциона на выполнение работ. Это дома по адресам: Октябрьский, 41, Ботаническая, 11, Ключевское, 9-б, Станционный, 6 (их должны снести до 1 июля); Ключевой, 3, Мира, 29, Аксентьева, 10, Тимоскайнена, 5 (эти — до 1 августа).

Ранее в мэрия заявляли, что до 1 мая будут снесены все аварийные дома.