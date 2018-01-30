В Петрозаводске пройдет концерт в поддержку олимпийских спортсменов

3 февраля с 12.00 до 15.00 на площади Кирова состоится концерт-митинг в поддержку российских олимпийцев, который пройдет под девизом «Вперед, Россия!».

Мероприятие призвано привлечь внимание к ситуации, которая сегодня складывается вокруг российских спортсменов, а также подчеркнуть то, что мы гордимся нашими олимпийцами, их победами и достижениями.

Почетными гостями мероприятия станут известные карельские спортсмены. Каждый участник акции получит на память книгу «Олимпийская Слава Карелии».

В программе запланировано проведение «Олимпийской викторины», выступление спортивных и творческих коллективов, также все желающие смогут сделать «Зарядку с чемпионом». Семейные команды с детьми ждут на спортивных развлекательных площадках: «Метлохоккей», «Керлинг», «Лыжные эстафеты», «Футболо-биатлон». Победители получат призы.