В Петрозаводске отпраздновали юбилей Гражданской обороны России

Сегодня в Петрозаводске для жителей и гостей города прошел праздник, посвященный торжественной дате — 85 годовщине со дня образования Гражданской обороны России. В церемонии открытия приняли участие начальник управления МЧС России по Карелии Сергей Шугаев и глава Карелии Артур Парфенчиков. Руководитель региона поблагодарил спасателей за службу.

— Сегодня мы чествуем специалистов самой нужной и необходимой профессии, которая связана с готовностью ежедневно совершать подвиг во имя жизни и здоровья наших граждан. Я не побоюсь сказать, что это, безусловно, торжественная дата и праздник всех наших граждан. Каждый год при награждении отличившихся на пожарах, за спасение людей на водах и в других опасных ситуациях помимо сотрудников МЧС есть много и обычных наших граждан, которые в непростой жизненной ситуации делают единственный необходимый шаг, направленный на оказание помощи погибавшему, терпящему бедствие, проявляя героизм и рискуя жизнью. В работе спасателей и в работе сотрудников МЧС очень важна профилактика и воспитательная работа. И безусловно, мне хочется поблагодарить их за этот постоянный очень не легкий, но необходимый труд, — сказал Артур Парфенчиков.

Глава Карелии и начальник МЧС России по республике наградили отличившихся сотрудников ведомственными наградами, а также посетили выставку пожарно-спасательного оборудования и техники подразделений МЧС Карелии.

Жители Петрозаводска могли оценить тактические возможности спасателей и инспекции по маломерным судам, увидеть историческую технику.

На празднике были представлены ретро-автомобили: автоцистерна ПМЗ-17 «УралЗИС» 1947 года выпуска и пожарный автомобиль технической службы на базе автомобиля «ЗИЛ-157К» 1965 года выпуска.

Во время праздника на площади Кирова работала полевая кухня. Артур Парфенчиков и Сергей Шугаев вместе со всеми угостились кашей.