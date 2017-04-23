Парк культуры и чтения открылся в Петрозаводске

В Петрозаводске открылся Парк культуры и чтения. Современный книжный дом занял историческое здание бывшего универмага «Детский мир», в центре города на улице Дзержинского,7. Парк относится к петербургской книжной сети «Буквоед», которая входит в издательский холдинг «АСТ-ЭКСМО». Формат Парка культуры и чтения отличается от остальных магазинов не только увеличенной площадью и расширенным ассортиментом. Он станет инновационной площадкой по продвижению книги и пропаганде чтения.

В торжественной церемонии открытия нового книжного дома приняли участие врио главы Карелии Артур Парфенчиков, генеральный директор издательства «ЭКСМО» Олег Новиков и генеральный директор книжной сети «Буквоед» Денис Котов.

После небольшой экскурсии по дому книги Артур Парфенчиков поделился своими впечатлениями. Врио главы Карелии сказал, что открытие книжного центра будет способствовать популяризации чтения прежде всего у молодежи.

— Здесь ведь не только книги продаются, здесь действительно парк чтения. Здесь есть кафе, где проводятся литературные вечера. Все это — импульс к позитивной жизни. Мы первая региональная столица, где открылся такой центр.

Также Артур Парфенчиков поделился своими литературными предпочтениями сегодняшнего дня.

— Я сегодня больше читаю публицистику, историческую книгу. Из художественных книг сейчас перечитываю Достоевского, — сказал Артур Парфенчиков.

Генеральный директор книжной сети «Буквоед» Денис Котов в ходе торжественного открытия магазина отметил, что для Карелии появление подобного «культурного пространства» позволит получить уникальную возможность приглашать в регион самых читаемых писателей и известных творческих деятелей, а также продвигать карельских писателей на российский книжный рынок.

На открытие также приехали популярный писатель и общественный деятель Олег Рой и автор мирового бестселлера «Одиночество в Сети» Януш Вишневский. По случаю начала работы нового центра в Петрозаводске организован диспут «Новая северная проза» с участием карельских писателями Олега Кожина, Дмитрия Новикова, Яны Жемойтелите.

Открытие Парка — это еще одно из мероприятий, реализованных в рамках соглашения между Российским книжным союзом и Правительством Карелии, предусматривающего развитие инфраструктуры чтения на территории республики.