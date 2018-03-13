Конкурс «Фотовыборы» набирает обороты в Карелии

Конкурс «Фотовыборы» поддержали молодежные лидеры Петрозаводска. Среди них Екатерина Литвинова, председатель Молодёжного совета города Петрозаводска, Алексей Бутенко, председатель профкома ПетрГУ, кавээнщик Павел Ероха, руководитель регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» Влад Потапов. Они записали промо-ролики, призывающие участвовать в конкурсе.

Напомним, участником конкурса может стать любой проголосовавший на выборах президента 18 марта. Для этого нужно всего лишь сделать селфи на участке. Главными призами конкурса станут iPhone X и гироскутер.

По Петрозаводску уже ездят брендированные автобусы, а волонтеры демонстрируют фоторамки и одежду в которой будут встречать участников конкурса. Завтра пройдет флешмоб, посвященный конкурсу.

Около 50 участников выстроятся вдоль проспекта Ленина с фоторамками, в которых можно будет фотографироваться в день выборов на территории избирательного участка. Цель флешмоба — привлечь внимание жителей города, молодежи к конкурсу “Фотовыборы” и вовлечь в участие в этом интересном проекте как можно большее количество людей.

Сегодня в местах массового скопления людей начнут работу промоутеры, раздающие приглашения жителям города принять участие в фотоконкурсе (места работы промоутеров — возле ТЦ «Лотос Plaza», ТЦ «Тетрис», ТЦ «Макси», с 17 до 19 часов), а также в районе университета.

Информационный пост о проекте в группе посмотрели уже 33 тысячи человек.