В Петросовете раскрыли планы газификации Петрозаводска

На газификацию 18 многоквартирных домов в районе Октябрьского проспекта власти Петрозаводска потратят около 13 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе Петросовета, благодаря этому голубое топливо придет в 1342 квартиры.
На заседании профильной рабочей группы городского парламента также стали известны планы властей по газификации карельской столицы на ближайшие годы. В их число входят:
— разработка проектной документации для перевода на природный газ жилищного фонда от третьей очереди строительства газовых сетей (четвертый пусковой комплекс) Октябрьского проспекта (16 домов, 1092 квартиры);
— разработка проектной документации для перевода на природный газ жилищного фонда от газовых сетей (первый пусковой комплекс) района Зарека (16 домов, 490 квартир);
— разработка проектной документации для перевода на природный газ жилищного фонда от газовых сетей (второй пусковой комплекс) района Зарека (12 домов, 354 квартиры);
— разработка проектной документации для перевода на природный газ жилого фонда (7 домов, 288 квартир) от газовых сетей района Птицефабрика;
— разработка проектной документации для перевода на природный газ жилищного фонда от газовых сетей в районе Первомайский (4-й пусковой комплекс) (15 домов, 911 квартир);
— разработка проектной документации для перевода на природный газ жилищного фонда от газовых сетей в районе Первомайский (1-й пусковой комплекс) (15 домов, 911 квартир).