В Петросовете раскрыли планы газификации Петрозаводска

На газификацию 18 многоквартирных домов в районе Октябрьского проспекта власти Петрозаводска потратят около 13 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе Петросовета, благодаря этому голубое топливо придет в 1342 квартиры.

На заседании профильной рабочей группы городского парламента также стали известны планы властей по газификации карельской столицы на ближайшие годы. В их число входят: