В ПетрГУ пройдет флешмоб, посвященный присоединению Крыма

Студенты и волонтеры примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных воссоединению Крыма с Россией.

Праздничные мероприятия пройдут в Карелии 18 марта. В столице республики пройдут классные часы, флешмобы и народные гулянья. Инициатором праздника выступила Общественная палата Карелии.

В четверг, 16 марта, в ПетрГУ пройдет флешмоб. Все желающие могут поприветствовать команду волонтеров и участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В пятницу 17 марта, в 14:00 в ПетрГУ состоится телемост между Петрозаводским и Севастопольским госуниверситетами.

Завершит праздничные мероприятия народное гулянье и следующий за ним праздничный митинг-концерт. Они пройдут в субботу на площадке у Дворца творчества детей и юношества на улице Красной, 8. В них также примут участие студенты и молодежь Петрозаводска.