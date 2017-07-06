В ПетрГУ объяснили высокие баллы по русскому языку у абитуриентов-иностранцев

Пользователи соцсети активно обсуждают фотографию экзаменационной ведомости с удивительно высокими баллами экзамена по русскому языку, который писали абитуриенты из арабских стран. Судя по ведомости, экзамен был пройден практически всеми блестяще: абитуриенты получили от 71 до 98 баллов. Отметим, что ЕГЭ по русскому выпускники российских школ написали в среднем на 68 баллов.

Абитуриенты из арабских государств, пожелавшие учиться в ПетрГУ, писали не ЕГЭ по русскому языку, а специальный тест для иностранцев, объяснил ИА «Республика» ответственный секретарь приемной комиссии ПетрГУ Анатолий Лопуха.

— У некоторых из этих молодых людей мамы — русские, и дома они общаются с детьми на родном языке, поэтому у них такие высокие баллы. К тому же все они в течение года изучали язык. В прошлом году результаты были чуть похуже, в этом — получше, но не доверять нашим преподавателям, а их было 4 человека на экзамене, я не могу, — отметил Анатолий Лопуха.

По словам представителей ПетрГУ, результаты теста должны переводится в балльную систему ЕГЭ, однако сам тест с единым государственным экзаменом ничего общего не имеет и создан специально для иностранцев.