В первый день интернет-голосования рубрики «Выбираем лучший проект» проголосовали 100 человек

Вчера на нашем сайте стартовало голосование за проекты по программе «Комфортная городская среда», о которых мы в течение двух месяцев рассказывали в рубрике «Выбираем лучший проект».

Предлагаем читателям выбрать самые интересные заявки, отдельно проголосовав за районные и столичные проекты.

Проголосуйте за проект программы «Комфортная городская среда» в Петрозаводске. Проголосуйте за проект программы «Комфортная городская среда» в районах Карелии. Голосование продлится до 12:00 16 марта.

На данный момент в голосовании приняли участие около ста человек. Среди восьми районных проектов лидирует заявка на благоустройство привокзальной площади Кондопоги. Она предполагает обустройство дренажа, асфальтирование тротуара на площади. За этот проект выступили 48% всех проголосовавших.

По Петрозаводску в лидерах сразу два проекта: благоустройство Парка железнодорожников в Первомайском районе и благоустройство парка «Шиловка» на Перевалке. За оба проекта проголосовали по 15% респондентов.

Напомним, в Парке железнодорожников по программе «Комфортная городская среда» планируется установка детской и спортивной площадок, устройство пешеходных дорожек, установка арт-объектов и устройство зоны отдыха.

В парке «Шиловка» инициаторы хотят сделать пешеходные дорожки, поставить скамейки и урны, отремонтировать пешеходные мосты, расчистить территорию от аварийных деревьев и мелколиственной поросли, установить детскую площадку.

Голосование за лучшие проекты, опубликованные в нашей рубрике, завершится 16 марта. В 12:00 мы подведем итоги и определим двух лидеров — по Петрозаводску и по районам. В завершение рубрики «Выбираем лучший проект» мы еще раз расскажем о проектах-победителях.

Отметим, что, приняв участие в интернет-голосовании, вы поможете инициативным горожанам рассказать о своих проектах по благоустройству как можно большему количеству людей. При этом наше голосование никак не влияет на результаты тайного рейтингового голосования, которое пройдет в республике 18 марта. Мы только помогаем жителям Карелии узнать о самых интересных проектах, чтобы, придя на участок, вы могли быстрее определиться, за какую заявку отдать свой голос.

В нашем голосовании нет проигравших — каждый голос помогает рассказать о проектах, которые сами жители республики определили как важные и нужные. Принимайте участие в нашем голосовании, помогайте продвигать заявки, поданные в программу “Комфортная городская среда” — поддержите неравнодушных людей нашей республики!