В Минсоцзащиты Карелии рассказали, как получить льготную путевку в детский лагерь

В Минсоцзащиты Карелии готовятся к новому сезону детского отдыха. В ведомстве напомнили, что дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить льготные путевки в оздоровительные и специализированные лагеря, а также в санаторно-курортные организации.

Бесплатные путевки полагаются детям из малоимущих семей, инвалидам, сиротам и оставшимся без попечения родителей. При этом семьи, в которых среднедушевой доход превышает прожиточный минимум имеют право на путевки с частичной оплатой — от 30 до 50 процентов.

Возможна и компенсация стоимости путевок, приобретенных родителями, в размере не более 11 тысяч рублей.

Заявление на льготу можно подать в центре социальной работы по месту жительства. Подробная информация об организации отдыха детей размещена на сайте Министерства соцзащиты.