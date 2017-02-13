В мэрию поступила 81 заявка по проекту «Комфортная городская среда»

Администрация Петрозаводска продолжает принимать заявки от жителей города и коммунальных организаций на участие в проекте «Комфортная городская среда». На сегодня в мэрию поступила 81 заявка от граждан и ТСЖ.

Чаще всего горожане предлагают благоустроить дворы, а именно заменить асфальт, сделать освещение и установить скамейки.

Как рассказала Ирина Мирошник, на прошлой неделе представители администрации встречались с депутатами Петросовета и обсуждали вопросы распределения средств, чтобы проекты по благоустройству были реализованы во всех районах города.

Напомним, с начала этого года в Карелии в соответствии с поручением президента России началась реализация проекта «Комфортная городская среда». В этом году на эти цели из федерального бюджета будет выделено 130 миллионов рублей, еще 10 миллионов предоставит республиканский бюджет.

Деньги пойдут на реализацию проектов по благоустройству населенных пунктов, где проживает свыше тысячи человек. Предполагается, что из 140 миллионов рублей 60 миллионов потратят на проекты по благоустройству Петрозаводска.

Еще одна крупная сумма в этом году поступит в Петрозаводск от правительства Москвы. На данный момент, по словам Мирошник, речь идет о дополнительных 100 миллионах в виде «подарка от Собянина» на благоустройство городских территорий. Вопрос по конкретным проектам еще обсуждается, но городские власти убеждены, что необходимо охватить отдаленные районы Петрозаводска.