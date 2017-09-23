В мэрии рассказали, каким будет новый постоянный мост в Соломенном

В мэрии рассказали о характеристиках нового моста для соломенской переправы, который строят на Онежском судостроительном заводе. По проекту новый наплавной мост через пролив между Онежским озером и Логмозером будет в виде судна с длинной корпуса в 90,75 метра, шириной по ватерлинии — 7 метров, габаритной шириной – 7,8 метра, высотой бортов — 2,70 метра, осадкой — около 0,5 метра. Переправу будут использовать круглый год, в том числе в ледовых условиях. Мост однопонтонный — единая конструкция, оборудованная двумя гидравлическими платформами для подъема. Судно будет жестко пришвартовано при помощи свай. Его также оборудуют опорами электрического освещения.

Проект моста стоил около трех миллионов рублей. Его разработали в Санкт-Петербурге. В июне этого года проект прошел согласование в Северо-Западном филиале Российского речного регистра. В том же месяце депутаты Петросовета увеличили финансирование строительства Соломенского моста до 72 миллионов рублей. Эта сумма стал начальной (максимальной) при проведении аукциона.

Напомним, в пятницу 22 сентября за счет средств Министерства обороны России в Соломенном начали устанавливать временный понтонный мост. Предполагается, что он будет заменять переправу до ноября 2017 года.