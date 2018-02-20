Дворы, которые благоустроят по программе «Комфортная городская среда», назвали в мэрии Петрозаводске

Общественная комиссия по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» назвала дворы, которые получат финансирование. Заседание состоялось во вторник 20 февраля в мэрии Петрозаводска.

В число победителей вошли 16 проектов горожан. Деньги будут выделены на благоустройство дворовых территорий по следующим адресам: Луначарского 42, Мелентьевой 7, Зеленая 8/3, Советская 6, Московская 5 и 7, Жуковского 10, Московская 17, Первомайский 39 и 41, Ругозерский 5, Анохина 8, Тупиковая 4, Зайцева 21а, Виданская 10а, Московская 9, Перттунена 3, Пограничная 11.

В целом па ремонт дворов будет выделено 24,8 миллиона рублей. Суммы субсидий из бюджета варьируются от 2,5 миллионов до 500 тысяч, сообщает «Петрозаводск говорит».

До 27 февраля 2018 года инициативные группы должны предоставить в администрацию Петрозаводска дизайн-проекты благоустройства.