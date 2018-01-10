Новый региональный телеканал «САМПО ТВ 360°» начинает работу в Карелии

В последних числах минувшего года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Карелия зарегистрирован телеканал «САМПО ТВ 360°». Учредителем телеканала стало информационное агентство «Республика Карелия».

Цель создания телеканала — развитие региональных систем информатизации, телекоммуникации и связи в соответствии с реализацией положений федеральной целевой программы развития телерадиовещания в Российской Федерации.

— В задачи телеканала будет входить развитие цифрового вещания, повышение доступности информации о деятельности органов государственной власти региона, обеспечение равенства освещения в СМИ политических партий, представленных в Законодательном собрании Республики Карелия, создание механизма эффективной обратной связи между населением и государственными структурами, — рассказал генеральный директор информагентства «Республика» и главный редактор телеканала Алексей Макаров.

«САМПО ТВ 360°» позиционируется как информационно-просветительский социально ориентированный телеканал, производящий современный информационный, аналитический медиапродукт, способный удовлетворить потребности жителей Карелии в получении разнообразной, объективной и оперативной информации.

— Прозанимавшись этим проектом последние полтора месяца, я от самых разных людей услышал, на мой взгляд, самый главный посыл — главное, чтобы было интересно, — заявил «Республике» шеф-редактор канала Андрей Раев. — И если мы говорим об информации, то она должна быть важная, четкая, понятная и действительно интересная. Сегодня время очень сложное, у людей огромный выбор каналов, они переключаются с кнопки на кнопку. И для того, чтобы человек задержался дольше тридцати секунд, надо, чтобы он услышал действительно что-то очень важное и полезное.

В начале своего существования телеканал будет доступен в интернете на сайте информационного агентства «Республика», на других популярных республиканских сайтах, а также в соцсетях YouTube, «ВКонтакте» и Facebook и других.

Следующим шагом станет запуск вещания телеканала в кабельной сети «Петронет» города Петрозаводска.

Затем новый канал станет одним из претендентов в конкурсе на включение в федеральный обязательный к распространению мультиплекс в качестве регионального телеканала и вещание на 21-й кнопке кабельных телевизионных сетей. Таким образом, при настройке нового телевизора в кабельной сети или интернет-вещания победитель конкурса будет идти сразу после двадцатити федеральных каналов, входящих в цифровые мультиплексы.

Напомним, переход на цифровое вещание в России начался в 2009 году. Благодаря этому формату каналы, вошедшие в сформированные обязательные к распространению мультиплексы, распространяются в более высоком качестве. Решение о включении региональных телеканалов в мультиплексы было поддержано президентом России В.В. Путиным.

Сначала на телеканале будут ежедневно выходить новости и недельные обзоры, затем — студийные телепередачи по наиболее актуальным проблемам социально-экономического развития республики. Первый выпуск новостных программ запланирован на 10 января. В работе над новым каналом приступили известные в республике тележурналисты.

Партнером нового телеканала станет популярный на территории Москвы и Московской области «Телеканал 360°». В 2018 году реальная возможность смотреть новости и другие передачи телеканала «САМПО ТВ 360°» появится практически у всех жителей Карелии, в том числе через кабельные сети и интернет-сайты.