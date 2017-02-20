В Карелии прошли учения по борьбе с лесными пожарами

Рослесхоз провел оперативно-штабные учения, в ходе которых проверялась реакция региональных диспетчерских служб на пожары и их умение взаимодействовать с оперативными ведомствами. Об этом сообщили в пресс-службе федерального агентства.

На днях эти задачи решали диспетчерские службы, расположенные в Карелии. По мнению организаторов учений, региональные службы с ними справились.

В пресс-службе ведомства отметили, что за последние пять лет в России не допущено ни одного случая перехода огня с земель лесного фонда на населенные пункты и объекты экономики.