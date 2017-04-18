В Карелии открылось «Литературное собрание»

Проект «Литературное собрание. Россия – множественное число» стартовал в Карелии. Проект призван силами людей искусства укрепить горизонтальные связи между городами и регионами, превратить их в единое культурное пространство.

С 17 по 21 апреля в столице Карелии пройдут заседания литературного собрания, тематические литературные вечера, круглые столы, мастер-классы и встречи с читателями в разных форматах. Организаторы проекта приглашают жителей и гостей республики на мероприятия, которые будут организованы на нескольких площадках города. Вход на все мероприятия свободный.

В Петрозаводск приехала делегация литературных деятелей из Вологды, Мурманска, Калининграда, Санкт-Петербурга и Москвы, ее возглавляет главный редактор журнала «Октябрь» Ирина Барметова.