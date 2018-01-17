В Карелии начался прием заявок по программе «Комфортная городская среда»

В этом году в программе «Комфортная городская среда» участвует 51 муниципалитет. В 10 из них процедура отбора общественных территорий будет отличаться от прошлогодней. Как сделать так, чтобы конкретная общественная территория была благоустроена. Минстрой опубликовал алгоритм действий, памятку для жителей, желающих сделать свое место проживания комфортнее.

ШАГ 1: Решить, какая общественная территория, парк, сквер, пешеходная зона, аллея, площадь должны быть приведены в порядок в 2018 году.

ШАГ 2: Проявить инициативу и направить предложение по благоустройству общественной территории в Администрацию местного самоуправления. Заявку в свободной форме можно направить и на адрес электронной почты Администрации местного самоуправления (с пометкой «Комфортная городская среда»). В заявке необходимо указать адресный ориентир общественной территории; перечень работ, предлагаемых к выполнению; визуальный материал (эскизы, дизайн-проекты, рисунки).

Для сбора предложений осталось менее месяца. Заявки принимаются до 9 февраля 2018 года. Все поступившие предложения будут переданы в общественные комиссии. Члены комиссий рассмотрят все заявки и выберут приоритетные.

ШАГ 3: После 15 февраля 2018 года на сайтах администраций местного самоуправления ознакомиться с перечнем территорий, отобранным общественной комиссией. Не позднее 1 марта там же можно будет посмотреть дизайн-проекты общественных мест.

ШАГ 4: Выбрать. В марте в десяти городах Карелии (Петрозаводск, Костомукша, Сегежа, Кондопога, Сортавала, Питкяранта, Олонец, Беломорск, Медвежьегорск, Пудож) сформированный перечень общественных территорий будет вынесен на окончательное тайное рейтинговое народное голосование.

В остальных муниципалитетах победителями будут считаться территории, отобранные общественными комиссиями. Все проекты, которые выберут жители, будут реализованы до 1 октября 2018 года.