В «Карелэнергоресурсе» объяснили, почему возникли проблемы с теплом в Надвоицах

Проблема с теплоснабжением Надвоиц возникла из-за того, что в теплоснабжающей компании не знают, в каком режиме будут осуществляться поставки мазута в ближайшее время.

Представители компании сообщили ИА «Республика», что мазут на котельной есть, но из-за неопределенности с поставками были введены ограничения его использования на котельной.

Неопределенность возникла из-за не соблюдения графика платежей за мазут, что и стало причиной срыва поставок топлива. В «Карелэнергоресурсе» надеются, что сегодня до вечера удастся прийти к консенсусу с поставщиком и новая партия мазута будет отправлена в Надвоицы.

Напомним, ранее прокуратура Сегежского района провела проверку и выяснила, что температура в жилых домах и социальных учреждениях Надвоиц опустилась до 13-15 градусов и не соответствует нормативным параметрам. Надзорное ведомство потребовало от теплоснабжающей компании устранить нарушения.