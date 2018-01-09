В «Карелэнерго» появились новый директор и главный инженер

В «Карелэнерго» назначили исполняющих обязанности директора и главного инженера филиала «МРСК Северо-Запада». Обязанности директора с 31 декабря 2017 года возложены на заместителя директора по развитию и реализации услуг филиала Алексея Селютина без освобождения от основной должности.

Главным инженером стал Евгений Митькин. Ранее он работал заместителем гендиректора по техническим вопросам – главным инженером ПАО «МРСК Сибири». Общий стаж работы в электроэнергетике 22 года.

Евгений Митькин. Фото: «Карелэнерго» Алексей Селютин. Фото: «Карелэнерго»

По информации пресс-службы «Карелэнерго», бывший главный инженер Антон Евдокунин еще в середине декабря принял решение покинуть свой пост в связи с переездом в другой регион. Должность первого заместителя директора – главного инженера филиала он занимал с 1 июня 2016 года. Руководивший филиалом «Карелэнерго» с 31 июля 2015 года Денис Осьмов также сообщил о своем решении оставить должность и написал заявление об увольнении по собственному желанию в конце декабря.

Отметим, в конце прошлого – начале этого года по Карелии прокатилась волна массовых отключений электроэнергии в поселках на севере, западе и юге Карелии.

— Ситуация находится под постоянным контролем генерального директора «МРСК Северо-Запада» Александра Летягина, который в период выходных и праздничных дней пребывал в Карелии для быстрого и эффективного решения наиболее сложных вопросов энергообеспечения районов республики, — заявили в пресс-службе ведомства.