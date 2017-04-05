В Гоголевский торговый центр вернули электроэнергию

Сегодня около 19:30 в здания Гоголевского торгового центра вернули электричество. Таким образом, десятки арендаторов, оставшихся без света в понедельник, могут вернуться к работе.

Напомним, электричество отключили из-за долга в 12 миллионов, который накопили собственники торгового центра. В результате около 80 компаний-арендаторов понесли серьезные убытки. Жалобу на действия энергетиков направили уполномоченной по защите прав предпринимателей Елене Гнетовой.

Как стало известно «Республике», должники подали иск в суд о незаконном отключении от электроэнергии и направили его копию в «Энергокомфорт» с просьбой вернуть электроснабжение до судебного решения.