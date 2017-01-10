В доме № 22 на Пробной опять произошла утечка газа

Инцидент с бытовым газом произошел в квартире жителя дома № 22 на улице Пробной Владимира Кукушкина 1 января, сообщает «Петрозаводск говорит«.

По словам мужчины, когда утром он решил включить плиту, то из конфорки вырвалось сильное пламя, которое охватило даже газовую колонку.

Приехавшие на вызов аварийщики не нашли повреждений, а большое пламя списали на излишнее давление в трубах, вызванное конденсатом.

Спустя три дня 3 января аварийная бригада все же выявила утечку газа в сварном шве газовой трубы и устранила повреждение.

По словам представителей «Карелгаза», низкие температуры могут вызывать образование конденсата в трубах, когда газ становится жидким и образует пробки. Из-за этого давление в системе может падать, но если газ из жидкого начнет превращаться обратно в газообразное состояние, то давление в трубах резко вырастет.

В «Карелгазе» рекомендуют в случае, если газ горит слабо или сильно, звонить в аварийную службу по телефону 04, поскольку образование газового конденсата может привести к несчастному случаю.