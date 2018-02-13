“Узнать о проблемах из первых уст”

12 февраля в избирательном штабе кандидата в президенты Владимира Путина на улице Энгельса, 10 в Петрозаводске прошел очередной прием населения. Его провела руководитель отдела по работе с обращениями граждан Марина Гуменникова.

По словам Гуменниковой, люди активно приходят на прием в избирательный штаб Путина. Всего в него обратилось 60 человек, 43 из них — захотели поговорить с членами штаба лично. Большинство вопросов, с которыми обращаются граждане, касаются соцобеспечения и социальной защиты населения. Вторая по популярности проблема – вопросы защиты прав и свобод граждан.

Также люди активно жалуются на проблемы в сфере ЖКХ. Так, например, руководитель отдела по работе с обращениями граждан Марина Гуменникова на минувшей неделе общалась с пожилой петрозаводчанкой, которая уже несколько лет не может добиться от управляющей компании ремонта своего дома.

Пенсионерка проживает на улице Фрунзе, основные жильцы которого – пожилые люди. Им очень сложно требовать от коммунальщиков выполнения своих обязанностей – в доме есть большая трещина вдоль стены и жители волнуются за свою безопасность. Они много и безрезультатно переписывались с коммунальщиками, а также с органами исполнительной власти, чтобы обратить внимание чиновников на бездействие управляющей компании. Пока что эти меры не увенчались успехом.

По словам Марины Гуменниковой, прием населения, который ведется в избирательном штабе Путина, очень важен: только при личном общении можно досконально узнать, какими проблемами сейчас живет общество.

– Узнавать о проблемах нужно из первых уст. Чтобы потом менять ситуацию на государственном уровне. Так, недавно в федеральный закон “О соцзащите инвалидов” удалось внести изменения, касающиеся парковки на местах для инвалидов. Теперь на ней могут оставлять машины инвалиды третьей группы, а также те, кто перевозит инвалидов. Раньше закон это не предусматривал. Об этой проблеме законодатели узнали посредством многочисленных обращений граждан, – отметила Марина Гуменникова.

Напомним, избирательный штаб кандидата в президента Владимира Путина работает ежедневно с 10:00 до 19:00 в доме № 10 по улице Энгельса. Контактный телефон – 44-50-52.

Отметим также, что в избирательных штабах других кандидатов в президенты тоже ведется прием граждан. Так, например, по словам координатора регионального отделения ЛДПР Евгения Беседного, в штабе Владимира Жириновского людей принимают ежедневно. А вот в избирательном штабе Ксении Собчак, по словам координатора Ивана Орлова, как таковой общественной приемной нет, однако сотрудники штаба активно общаются с гражданами. Как правило, люди просят передать какие-то личные просьбы Ксении Анатольевне.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Главу государства изберут на шестилетний срок.