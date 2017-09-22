Устанавливать временный понтонный мост в Соломенном будут круглосуточно

В Петрозаводске продолжается установка временного понтонного моста, который свяжет город с Соломенным. Работы начались сегодня утром и вызвали недовольство горожан: движение приходилось ограничивать, и около моста собирались пробки.

Председатель госкомитета Карелии по транспорту Евгений Пыленок, весь день контролировавший стройку, пояснил ситуацию.

– Работы будут вестись в круглосуточном режиме, – сказал Пыленок. – Ни у кого выходных не будет, пока не наведем здесь порядок и не откроем должное движение. Хотелось бы принести извинения за неудобства для жителей города. Понятно, что сегодня пятница, у многих были планы.

Закончить все работы должны завтра до полудня. Сейчас уже отсыпают берега, чтобы сделать к мосту подъезды. Движение по новому понтонному мосту откроют в воскресенье. Об этом сообщила заместитель мэра Петрозаводска Юлия Мизинкова. Кроме того, она рассказала о дальнейшей судьбе моста.

– Переправа не выдерживает заморозков, – пояснила Мизинкова. – Поэтому движение транспорта по нему, как только начнутся морозы, будет невозможно. Поэтому мы договорились, что он будет находиться здесь до первых заморозков. Но я думаю, что к тому моменту у нас будет готов уже мост, который сейчас делают на Онежском судостроительном заводе.

Временный мост не рассчитан на пешеходов. Для них либо оставят старый мост, либо дополнительно оборудуют этот. Движение же автомобилей по старому понтону будет запрещено – переправа небезопасна.

– Следственным управлением на транспорте получены результаты экспертизы, которые говорят о том, что эксплуатировать в дальнейшем мост небезопасно, – пояснила Мизинкова.

Напомним, сейчас на Онежском судостроительном заводе по заказу администрации Петрозаводска изготавливается новый понтонный мост, который заменит старый, прослуживший несколько десятилетий. Об установке временной переправы договорился глава Карелии Артур Парфенчиков с министром обороны Сергеем Шойгу.