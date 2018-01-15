ОНФ предложил правительству меры по сохранению лесов

По итогам Года экологии Общероссийский народный фронт подготовил доклад, который передали в правительство России и администрацию президента. В документе приведен ряд рекомендаций, которые эксперты сформулировали с 2015 по 2017 год, сообщает пресс-служба ОНФ.

Доклад разбит на главы, посвященные разным вопросам охраны окружающей среды: защита леса, сохранение ООПТ, мониторинг водных объектов, санитарного состояния регионов. Каждая из них заканчивается конкретными предложениями по улучшению экологической ситуации.

— Среди таких предложений — создание отдельного документа в экологическом законодательстве РФ — единого экологического кодекса, пересмотр требований к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, освобождение граждан от обложения налогом на доходы физических лиц при реализации макулатуры, металлолома, отходов пластика, стекла и резины, а также вторичного сырья, — рассказал координатор Центра мониторинга по проблемам экологии Дмитрий Миронов.

Кроме того, эксперты предложили внести комплексные изменения в управление лесной сферой: наделить Рослесхоз исключительными полномочиями по лесовосстановительным работам, таксации лесов, назначению санитарных рубок и экспорту круглых лесоматериалов, создать единую цифровую базу биометрических данных легальной и нелегальной древесины, повсеместно использовать беспилотные летательные аппараты, ГИС-технологии и данные дистанционного зондирования земли.

Среди важных рекомендаций – усиление ответственности должностных и юридических лиц за сокрытие, искажение или подачу заведомо ложной экологической информации.

— Итоговый доклад по Году экологии мы направили в администрацию президента и в правительство России. Надеемся, что все наши рекомендации будут учтены и реализованы на практике, что станет прекрасным итогом для всего Года экологии, — заключил Миронов.