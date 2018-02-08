Ушел из жизни почетный гражданин Петрозаводска Валерий Постоянов

Ушел из жизни почетный гражданин Петрозаводска, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный работник физической культуры Карельской АССР Валерий Иванович Постоянов. Об этом сообщает мэрия Петрозаводска.

Жизнь и судьба Валерия Ивановича были тесно связаны с Карелией. Родившись в 1941 году в Иркутске в семье военнослужащего, он с 1957 года жил в Петрозаводске. Тренироваться в стрельбе из винтовки начал в стрелковом клубе ДОСААФ.

В 1963-1966 годах служил в рядах Советской Армии. В 1971 году окончил физико-математический факультет ПетрГУ.

С декабря 1976 года — заместитель председателя Спорткомитета Карельской АССР, в 1983-1989 гг. — председатель Спорткомитета Карельской АССР, в 1976-1994 гг. — член Международной федерации спортивной стрельбы.

Валерий Постоянов – десятикратный чемпион мира по пулевой стрельбе, восьмикратный серебряный призер чемпионатов мира, дважды чемпион и дважды серебряный призёр чемпионатов Европы, 25 раз становился чемпионом СССР в командном и личном зачётах.

В течение пяти лет Валерий Иванович становился капитаном сборной команды стрелков СССР. На летних Олимпийских играх занял четвертое место в стрельбе по мишени «бегущий кабан».

Валерий Постоянов стал первым факелоносцем среди участников эстафеты олимпийского огня «Сочи-2014» в Петрозаводске.

Прощание с Валерием Ивановичем Постояновым состоится 9 февраля с 10 до 11 часов по адресу: ул. Вольная, 4.