Уровень воды в подтопленном Юшкозере понизился на 5 сантиметров

Вода все еще плещется в банях и туалетах сельчан, поселковые власти опасаются, что дойдет до жилых домов.

Село Юшкозеро в Калевальском районе продолжает подтоплять. За выходные уровень воды понизился на 5 сантиметров, но вода по-прежнему доставляет проблемы сельчанам: у многих затоплены бани, сараи и туалеты.

Все подробности — в материале наших коллег.

 

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