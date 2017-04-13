Улица в Петрозаводске останется без света

В Соломенном будут менять опору энергоснабжения.

Мэрия Петрозаводска сообщает об отключении электроэнергии. Света не будет на улице Прибрежной в Соломенном. Там будут менять опору энергоснабжения.

Света не будет с 10:00 до 16:00.

 

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