Улица имени мэра Сепсякова может появиться в Петрозаводске

Завтра в администрации столицы Карелии пройдет заседание комиссии по культурно-историческому наследию. Участники обсудят общественные инициативы по увековечению памяти знаменитых земляков и защитников Отечества.

Будут рассмотрены предложения горожан об установке мемориальной доски заслуженному работнику культуры Республики Карелия и Российской Федерации В.Г. Мальми, памятного знака «Аллея в честь сражавшихся в Советско-финляндской войне», о присвоении одной из улиц Петрозаводска имени Павла Васильевича Сепсякова – председателя исполнительного комитета Петрозаводского городского Совета народных депутатов с 1969 по 1982 год.

Также состоится презентация книги Станислава Гайдука «Топонимы Петрозаводска. Улицы и парки», пишет мэрия города.