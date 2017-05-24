Уличное освещение в Петрозаводске не будут отключать на лето

МУП «Петрозаводские энергетические системы» приняло решение не отключать полностью освещение в летний период. Сотрудники МУП ПЭС переведут установки наружного освещения на ручной контроль и, для обеспечения безопасности граждан, будут регулировать освещенность в городе в зависимости от погодных условий.

«Понятие белые ночи сейчас носит больше номинальный характер, а на деле без искусственного освещения на дорогах в летний период не обойтись. Такую практику мы ввели в прошлом году и, судя по обратной связи, жители нас поддерживают!» — отметил директор предприятия Павел Сандберг.