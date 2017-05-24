Уличное освещение в Петрозаводске не будут отключать на лето

В сезон белых ночей уличные светильники будут переведены в ручной режим работы.

МУП «Петрозаводские энергетические системы» приняло решение не отключать полностью освещение в летний период. Сотрудники МУП ПЭС переведут установки наружного освещения на ручной контроль и, для обеспечения безопасности граждан, будут регулировать освещенность в городе в зависимости от погодных условий.

«Понятие белые ночи сейчас носит больше номинальный характер, а на деле без искусственного освещения на дорогах в летний период не обойтись. Такую практику мы ввели в прошлом году и, судя по обратной связи, жители нас поддерживают!» — отметил директор предприятия Павел Сандберг.

 

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Абзац
  • В.О.Дятел

    Перевожу с русского на понятный.
    Кто-то грамотный прочитал, наконец ГОСТ Р 50597-93 до середины (стр 5, п4.6.1) и пересказал своими словами Сандбергу.

    «4.6.1. Включение наружных осветительных установок следует проводить в вечерние сумерки при снижении естественной освещенности до 20 лк, а отключение — в утренние сумерки при естественной освещенности до 10 лк.»
    Слов «белые ночи» здесь нет, отключение уличного освещения летом было незаконно последнюю четверть века.