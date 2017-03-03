УФАС потребовало вернуть водоочистную станцию в Сортавале местным властям

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Карелии потребовало вернуть несколько объектов водоснабжения и водоотведения в Сортавале районной администрации. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии антимонопольного органа, районные власти передали указанные объекты, в том числе водоочистную станцию, муниципальному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство Сортавальского муниципального района». В результате были нарушены правила конкуренции, поскольку предприятие добилось преимущественных условий работы без проведения конкурсных процедур.

УФАС потребовало от местных властей отменить распоряжение, согласно которому произошла передача объектов, и расторгнуть заключенный на его основе договор.